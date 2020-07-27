السعودية اليوم / إحباط أربع عمليات هجرة غير شرعية نحو إيطاليا شرق تونس



تونس 6 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واس

أحبط حرس الحدود البحري التونسي اليوم أربع عمليات هجرة غير شرعية انطلاقاً من السواحل الشرقية التونسية نحو السواحل الإيطالية وأوقفت نحو 50 مهاجراً غير شرعي وحجزت أربعة مراكب صيد.

وأضافت مصادر أمنية تونسية أن قوات الحرس البحري تمكنت من السيطرة على المهاجرين غير الشرعيين اللذين حاولوا المقاومة ومواصلة رحلاتهم نحو السواحل الأوروبية، مشيرة إلى أنّ من بين المهاجرين غير الشرعيين مطلوبين للعدالة.

وتابع المصدر أنه جرى إحالة جميع الموقوفين إلى الجهات القضائية لاتخاذ التدابير اللازمة في شأنهم.

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22:06ت م

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