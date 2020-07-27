السعودية اليوم / واشنطن تفرض الحجر الصحي لمدة 14 يوماً على القادمين من 27 ولاية



واشنطن 6 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واس

أعلنت سلطات العاصمة الأمريكية فرض حجر صحي لمدة 14 يوماً على القادمين من 27 ولاية تشهد انتشاراً كبيراً لفيروس

وقالت بلدية واشنطن في بيان اليوم: إن الولايات الـ 27، تضم من بينها فلوريدا وكاليفورنيا وديلاوير وتكساس، والولايات التي تسجل متوسط عدد إصابات لا يقل عن 10 حالات لكل 100 ألف من السكان خلال سبعة أيام.

وأشار إلى أنه سيبدأ تطبيق الإجراء ابتداءً من اليوم، مؤكدًا أن السياحة من أو إلى المناطق العالية الخطورة من دون الحجر الصحي، تعرض سكان العاصمة للخطر، ويمكن أن تشكل ضغطاً على المستشفيات.

// انتهى //

22:05ت م

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واشنطن 6 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واسأعلنت سلطات العاصمة الأمريكية فرض حجر صحي لمدة 14 يوماً على القادمين من 27 ولاية تشهد انتشاراً كبيراً لفيروس كورونا المستجد.وقالت بلدية واشنطن في بيان اليوم: إن الولايات الـ 27، تضم من بينها فلوريدا وكاليفورنيا وديلاوير وتكساس، والولايات التي تسجل متوسط عدد إصابات لا يقل عن 10 حالات لكل 100 ألف من السكان خلال سبعة أيام.وأشار إلى أنه سيبدأ تطبيق الإجراء ابتداءً من اليوم، مؤكدًا أن السياحة من أو إلى المناطق العالية الخطورة من دون الحجر الصحي، تعرض سكان العاصمة للخطر، ويمكن أن تشكل ضغطاً على المستشفيات.// انتهى //22:05ت م0240

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