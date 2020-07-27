شكرا لقرائتكم خبر عن «الدواء»: استمرار الرقابة والتفتيش خلال إجازة الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء استمرار أعمالها خلال إجازة عيد الأضحى في المكاتب الرئيسية والفرعية وفي المنافذ لقطاع الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية وقطاع العمليات لإنهاء إجراءات الفسح والرقابة كافة في جميع المواقع الحيوية. وأشارت الهيئة إلى أن مفتشيها سيعملون على استمرار الدور الرقابي والتفتيشي على الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية خلال فترة الإجازة، فيما يمكن من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة إنهاء بعض الأعمال والاستعلام عن سير المعاملات والطلبات وكذلك تقديم البلاغات عبر مركز الاتصال الموحد 19999 والقنوات الإلكترونية.

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