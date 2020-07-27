شكرا لقرائتكم خبر عن «الملك عبدالعزيز الطبية» توقع مذكرة تفاهم مع جامعة سيؤول والان نبدء بالتفاصيل
ونصت المذكرة على زيادة التعاون العلمي بين الطرفين عبر تطبيق برامج الذكاء الاصطناعي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية في تشخيص وعلاج عدد من الأمراض المستعصية كأمراض القلب وسرطان القولون والصرع والزهايمر والسكتة الدماغية، ومن خلال تكثيف الجهود في مجال البحث العلمي والعمل على تنمية الكوادر والموارد المتميزة في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المتقدمة للإسهام في تحسين طرق وأساليب الرعاية الصحية.
وأعرب الدكتور القناوي عن سعادته بتدشين هذه الاتفاقية وبالتعاون مع جامعة سيؤول الوطنية، مشيراً إلى اتجاه المدن الطبية التابعة لوزارة الحرس الوطني نحو دمج آليات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الطبية بما سيسهم بحول الله بالنهوض بمستوى الرعاية الصحية بالمملكة وبما يكرس ويؤكد مقولة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بأن صحة الإنسان على هذه الأرض المباركة أولاً.
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