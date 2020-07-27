سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 27 يوليو 2020

زاد متوسط سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات المبكرة اليوم الإثنين لدى معظم بنوك القطاع الخاص، فيما استقر لدى المصارف الحكومية والبنك المركزي.

وسجل سعر الدولار مستويات مختلفة في البنوك المصرية وشركات الصرافة، وفق متعاملين.

وانتعش اقتصاد مصر في الأعوام الثلاثة الماضية بفعل تحسن ملحوظ في السياحة وزيادة التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج، وبدء إنتاج حقول الغاز الطبيعي المكتشفة في الآونة الأخيرة.

لكن منذ بدء تفشي فيروس كورونا تراجعت إيرادات السياحة أحد الروافد الأساسية للنقد الأجنبي لمصر بخلاف تحويلات العاملين بالخارج والصادرات وقناة السويس.

وقال محمد حجازي، رئيس وحدة الدين في وزارة المالية لبلومبرج، إن الحكومة في مراحل متقدمة من طرح سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار.

أعلى سعر للدولار

وجاء أعلى سعر للدولار عند 16.03 جنيه للشراء و16.13 جنيه للبيع لدى مصرف أبوظبي الإسلامي.

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وهيمن سعر 15.95 جنيه للشراء و16.05 جنيه للبيع على الدولار في عدد كبير من البنوك العاملة في مصر، وتكرر هذا السعر على شاشات بنوك، مصر إيران، والتعمير والإسكان، والعربي الأفريقي والمصري الخليجي.

أقل سعر للدولار

أما أقل سعر للدولار فجاء عند 15.93 جنيه للشراء و16.03 جنيه للبيع في بنوك الأهلي الكويتي والمصرف العربي الدولي والأهلي اليوناني والمصرف المتحد والإسكندرية والبركة والتجاري الدولي.

واستقر سعر العملة الخضراء لدى البنك الأهلي المصري عند 15.92 جنيه للشراء مقابل 16.02 جنيه للبيع وهو نفس السعر لدى بنك مصر.

سعر اليورو والإسترليني

وسجل اليورو 18.52 جنيه للشراء و18.78 جنه للبيع، كما سجل الجنيه الإسترليني 20.35 جنيه للشراء و20.59 جنيه للبيع، وفقا لشاشة بنك مصر.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي 4.14 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.31 جنيه للشراء و4.36 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي 49.51 جنيه للشراء و52.34 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري.