الضباب يغطي المندق ويرسم لوحة جمالية

2020-07-27

متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة - تصوير : رائد الزهراني

شهدت منطقة الباحة هذه الأيام هطول أمطار على عدة محافظات، حيث أظهرت صور التقطت جمال الأجواء التي استقطبت عددًا من الزوار والمصطافين ليستمتعوا بهذه المناظر الخلابة.

لوحة جمالية:

من جهة أخرى، وثقت عدسة المصور رائد الزهراني الضباب الكثيف الذي غطى محافظة المندق ليرسم لوحة في قمة الجمال الرباني.

وتتصف محافظة المندق بطبيعتها الباردة شتاء والمعتدلة صيفًا، والضباب الذي يغطي جبالها وأمطارها الموسمية وأوديتها العديدة؛ ويوجد بها عدد من المنتزهات الطبيعية التي يرتادها السائحون والزائرون.

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