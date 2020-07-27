الجامعة العربية المفتوحة تعلن مواعيد القبول والتسجيل لخريجي الثانوية

2020-07-27

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت الجامعة العربية المفتوحة في المملكة عن فتح باب القبول والتسجيل لخريجي الثانوية العامة في الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 1441/ 1442هـ بدءاً من الأحد 19/ 12/ 1441 هـ ولمدة شهر في كليات دراسات : إدارة الأعمال، والحاسب الآلي، واللغوية ( الإنجليزية).

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وقال مدير الجامعة العربية المفتوحة بالمملكة الدكتور علي بن محمد الشهراني: إن الدراسة ستكون في فروع : الرياض، جدة، المدينة المنورة، الأحساء، الدمام، حائل، مبينًا أن الجامعة تمضي قدما نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال التركيز على جودة التعليم المقدمة للطلاب والطالبات في مختلف التخصصات التي يحتاجها سوق العمل.

وأضاف أن ذلك بفضل نظامها الدراسي التعليم المدمج الذي يتواءم مع المرحلة الحالية في ظل جائحة كورونا ما أسهم في استمرار التعليم بجودة أكاديمية عالية وبرسوم رمزية وذلك بفضل أنظمتها الإلكترونية المُهيّأة .

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