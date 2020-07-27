- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الجامعة العربية المفتوحة تعلن مواعيد القبول والتسجيل لخريجي الثانوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الجامعة العربية المفتوحة تعلن مواعيد القبول والتسجيل لخريجي الثانوية
ستكون في فروع الرياض وجدة والمدينة والأحساء والدمام وحائل
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت الجامعة العربية المفتوحة في المملكة عن فتح باب القبول والتسجيل لخريجي الثانوية العامة في الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 1441/ 1442هـ بدءاً من الأحد 19/ 12/ 1441 هـ ولمدة شهر في كليات دراسات : إدارة الأعمال، والحاسب الآلي، واللغوية ( الإنجليزية).
وقال مدير الجامعة العربية المفتوحة بالمملكة الدكتور علي بن محمد الشهراني: إن الدراسة ستكون في فروع : الرياض، جدة، المدينة المنورة، الأحساء، الدمام، حائل، مبينًا أن الجامعة تمضي قدما نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال التركيز على جودة التعليم المقدمة للطلاب والطالبات في مختلف التخصصات التي يحتاجها سوق العمل.
وأضاف أن ذلك بفضل نظامها الدراسي التعليم المدمج الذي يتواءم مع المرحلة الحالية في ظل جائحة كورونا ما أسهم في استمرار التعليم بجودة أكاديمية عالية وبرسوم رمزية وذلك بفضل أنظمتها الإلكترونية المُهيّأة .
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر الجامعة العربية المفتوحة تعلن مواعيد القبول والتسجيل لخريجي الثانوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.