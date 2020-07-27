اخبار السعوديه

الجامعة العربية المفتوحة تعلن مواعيد القبول والتسجيل لخريجي الثانوية

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم الجامعة العربية المفتوحة تعلن مواعيد القبول والتسجيل لخريجي الثانوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-07-27

الجامعة العربية المفتوحة تعلن مواعيد القبول والتسجيل لخريجي الثانوية

ستكون في فروع الرياض وجدة والمدينة والأحساء والدمام وحائل
الجامعة العربية المفتوحة تعلن مواعيد القبول والتسجيل لخريجي الثانوية

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت الجامعة العربية المفتوحة في المملكة عن فتح باب القبول والتسجيل لخريجي الثانوية العامة في الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 1441/ 1442هـ بدءاً من الأحد 19/ 12/ 1441 هـ ولمدة شهر في كليات دراسات : إدارة الأعمال، والحاسب الآلي، واللغوية ( الإنجليزية).

Advertisements

وقال مدير الجامعة العربية المفتوحة بالمملكة الدكتور علي بن محمد الشهراني: إن الدراسة ستكون في فروع : الرياض، جدة، المدينة المنورة، الأحساء، الدمام، حائل، مبينًا أن الجامعة تمضي قدما نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال التركيز على جودة التعليم المقدمة للطلاب والطالبات في مختلف التخصصات التي يحتاجها سوق العمل.

وأضاف أن ذلك بفضل نظامها الدراسي التعليم المدمج الذي يتواءم مع المرحلة الحالية في ظل جائحة ما أسهم في استمرار التعليم بجودة أكاديمية عالية وبرسوم رمزية وذلك بفضل أنظمتها الإلكترونية المُهيّأة .

 



جديد الأخبار

المزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجامعة العربية المفتوحة تعلن مواعيد القبول والتسجيل لخريجي الثانوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا