أمين الرياض يتفقد مسالخ العاصمة ويطلع على استعدادات عيد الأضحى

2020-07-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفقد الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، مساء اليوم الاثنين، غرفة عمليات البرنامج الموسمي لعيد الأضحى، والتي تعتمد على البث المباشر من مواقع خدمات الأضاحي والذبائح، ومراقبة الأسواق المركزية للماشية، ومواقع البيع المؤقتة، والمسالخ الأهلية والمتنقلة، ومتابعة إجراءات فحص الأضاحي قبل الذبح وبعده للتأكد من سلامتها.

وتعمل غرفة العمليات على التدخل السريع في الحالات الضرورية التي تظهرها كاميرات البث المباشر، عبر السماح لفريق المتابعة بالغرفة برصد الملاحظات والمخالفات في المسالخ والمطابخ ونقاط البيع، وتوجيه الفرق الميدانية إلى أماكنها ومعالجتها.

Advertisements

كما تتضمن الغرفة وحدة للجودة وقياس الأداء، والتي تقوم بتحليل البيانات التي ترصد يوميًّا عبر البرنامج لقياس كفاءة الخدمات المقدمة من المشغلين.

واطلع فيصل بن عبدالعزيز على الاستعدادات الجارية في مسالخ العاصمة قبل استقبالها للأضاحي في عيد الأضحى وجاهزيتها لتقديم خدمات الذبائح للسكان على الوجه الأكمل، والتحقق من توفر كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وبما يتماشى مع حجم الإقبال السكاني المتوقع خلال أيام العيد.

المزيد

جديد الأخبار