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إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين أمام حركة المرور
بعد إغلاقه بسبب هطول الأمطار
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، مساء اليوم الاثنين، إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين أمام حركة المرور، بعد إغلاقها بسبب هطول الأمطار.
وكانت إمارة مكة المكرمة قد أعلنت، في وقت سابق، إغلاق طريق الهدا في الاتجاهين بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، هطول الأمطار الرعدية من المتوسطة إلى الغزيرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، قد تمتد إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، كذلك لا يستبعد تكوّن السحب الرعدية على أجزاء من منطقتي القصيم وحائل.
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