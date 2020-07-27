محمد بن مسعود - الدمام - أكدت استمرار استقبال تبرعات المحسنين لإيصالها للمحتاجين قدمت جمعية المستودع الخيري بشرورة "كنان"، مساعدات غذائية ومالية لجميع مستفيدي الجمعية خلال أيام العشر من ذي الحجة. وقال رئيس مجلس الإدارة يسلم النهدي: إن "الجمعية وزعت مساعدات مالية وعينية لأكثر من ألف أسرة محتاجة وذلك ضمن خطة تشغيلية مجدولة". وتقدم "النهدي" بالشكر الجزيل والدعاء لكل من أسهم في تقديم يد العون للمحتاجين في هذه العشر المباركات، مضيفاً: "لا يزال العمل مستمراً في استقبال تبرعات المحسنين وإيصالها للمحتاجين خلال الأيام العشر من ذي الحجة". 27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441 09:57 PM أكدت استمرار استقبال تبرعات المحسنين لإيصالها للمحتاجين Advertisements جمعية "كنان" توزع مساعدات مالية وعينية لأكثر من ألف أسرة بـ"شرورة" جمعية "كنان" توزع مساعدات مالية وعينية لأكثر من ألف أسرة بـ"شرورة" قدمت جمعية المستودع الخيري بشرورة "كنان"، مساعدات غذائية ومالية لجميع مستفيدي الجمعية خلال أيام العشر من ذي الحجة. وقال رئيس مجلس الإدارة يسلم النهدي: إن "الجمعية وزعت مساعدات مالية وعينية لأكثر من ألف أسرة محتاجة وذلك ضمن خطة تشغيلية مجدولة". وتقدم "النهدي" بالشكر الجزيل والدعاء لكل من أسهم في تقديم يد العون للمحتاجين في هذه العشر المباركات، مضيفاً: "لا يزال العمل مستمراً في استقبال تبرعات المحسنين وإيصالها للمحتاجين خلال الأيام العشر من ذي الحجة". الكلمات المفتاحية ، جمعية "كنان" توزع مساعدات مالية وعينية لأكثر من ألف أسرة بـ"شرورة" ،

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