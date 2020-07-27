محمد بن مسعود - الدمام - وقعت إدارة نادي الفيصلي برئاسة فهد المدلج عقداً احترافياً يمتد لثلاث سنوات مع اللاعب حسن الجبيري 28 عاماً ” مدافع ” قادماً من نادي جدة. من جانب آخر قدمت إدارة النادي شكرها لوكيل اللاعب أحمد المزيني على الاحترافية العالية في إنهاء المفاوضات متمنين للاعب مزيداً من التوفيق لتقديم ما يرضي طموحات جماهير ومحبي الفيصل. 27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441 09:53 PM Advertisements الفيصلي يوقع مع لاعب جدة " الجبيري " الفيصلي يوقع مع لاعب جدة " الجبيري " وقعت إدارة نادي الفيصلي برئاسة فهد المدلج عقداً احترافياً يمتد لثلاث سنوات مع اللاعب حسن الجبيري 28 عاماً ” مدافع ” قادماً من نادي جدة. من جانب آخر قدمت إدارة النادي شكرها لوكيل اللاعب أحمد المزيني على الاحترافية العالية في إنهاء المفاوضات متمنين للاعب مزيداً من التوفيق لتقديم ما يرضي طموحات جماهير ومحبي الفيصل. الكلمات المفتاحية ، الفيصلي يوقع مع لاعب جدة " الجبيري " ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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