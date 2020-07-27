- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
(تصوير محيا المطيري) شهدت محافظة مهد الذهب، مساء اليوم الاثنين، هطول أمطار متفرقة لليوم الثاني على التوالي، وشملت المحافظة وعدداً من القرى والمراكز التابعة لها.
وفي التفاصيل، شملت الأمطار مراكز (الصعبية - مسرة - الفيصلية - الذبال - قاع السويرقية - السرحية – حازم)، وسالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب، وارتوت الأرض منها بالماء.
وفي غضون ذلك، شهد مركز الصعبية انقطاعات في الكهرباء منذ ظهر اليوم، وتذبذبات متكررة مما أدى لتضرر بعض الأجهزة الكهربائية وسط مطالبات من السكان بمعالجة الخلل في أسرع وقت.
27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441 09:07 PM
"الصعبية" شهد انقطاعات وتذبذبات للكهرباء أدت لتضرر الأجهزة المنزليةبالصور.. أمطار متفاوتة على مهد الذهب ومراكزها تسيل الأودية والشعاب
(تصوير محيا المطيري) شهدت محافظة مهد الذهب، مساء اليوم الاثنين، هطول أمطار متفرقة لليوم الثاني على التوالي، وشملت المحافظة وعدداً من القرى والمراكز التابعة لها.
وفي التفاصيل، شملت الأمطار مراكز (الصعبية - مسرة - الفيصلية - الذبال - قاع السويرقية - السرحية – حازم)، وسالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب، وارتوت الأرض منها بالماء.
وفي غضون ذلك، شهد مركز الصعبية انقطاعات في الكهرباء منذ ظهر اليوم، وتذبذبات متكررة مما أدى لتضرر بعض الأجهزة الكهربائية وسط مطالبات من السكان بمعالجة الخلل في أسرع وقت.
، بالصور.. أمطار متفاوتة على مهد الذهب ومراكزها تسيل الأودية والشعاب ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. أمطار متفاوتة على مهد الذهب ومراكزها تسيل الأودية والشعاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.