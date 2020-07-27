محمد بن مسعود - الدمام - عبر المنصة الوطنية للتبرعات أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي عن إطلاق خدمة (أضحية العيد) عبر المنصة الوطنية للتبرعات "تبرع"، لإتاحة شراء الأضحية ودفعها بالنيابة لمن يرغب في القيام عنه بالنيابة.

وأوضح "الراجحي" في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أن الخدمة تتيح للشخص شراء أضحيته، والتوكيل لإقامة شعيرة الأضحية والتصدق بها كاملة أو توزيعها، وذلك بكل يسر وسهولة ومصداقية. وذلك عبر الرابط الإلكتروني "https://donations.sa/". 27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441 08:58 PM عبر المنصة الوطنية للتبرعات Advertisements وزير الموارد البشرية يعلن إطلاق خدمة أضحية العيد للراغبين في التوكيل لدفعها وزير الموارد البشرية يعلن إطلاق خدمة أضحية العيد للراغبين في التوكيل لدفعها أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي عن إطلاق خدمة (أضحية العيد) عبر المنصة الوطنية للتبرعات "تبرع"، لإتاحة شراء الأضحية ودفعها بالنيابة لمن يرغب في القيام عنه بالنيابة.

وأوضح "الراجحي" في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أن الخدمة تتيح للشخص شراء أضحيته، والتوكيل لإقامة شعيرة الأضحية والتصدق بها كاملة أو توزيعها، وذلك بكل يسر وسهولة ومصداقية. وذلك عبر الرابط الإلكتروني "https://donations.sa/". الكلمات المفتاحية ، وزير الموارد البشرية يعلن إطلاق خدمة أضحية العيد للراغبين في التوكيل لدفعها ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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