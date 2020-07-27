شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الدفاع يبحث مستجدات المنطقة مع رئيس الأركان الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال اللقاء استعراض الشراكة الإستراتيجية بين البلدين في الجانب الدفاعي والعسكري وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المشتركة المبذولة تجاهها بما يخدم الأمن والسلم الدوليين.
كما جرى التأكيد على توافق البلدين في التصدي لأشكال الإرهاب كافة والتهديد لأمن المنطقة من خلال التنسيق الدفاعي المتقدم بين البلدين الصديقين.
حضر اللقاء رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري وسمو قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز ومدير مكتب سمو نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.
كما حضره من الجانب الأمريكي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد والوفد الرسمي المرافق لمعالي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية.
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