شكرا لقرائتكم خبر عن "العواد" يطلق حملة لمكافحة الاتجار بالأشخاص في المملكة والان نبدء بالتفاصيل
وعدّ الاتجار بالأشخاص من أكثر الأنشطة الإجرامية في العالم اليوم؛ الأمر الذي يدعو إلى التعاون من أجل القضاء عليه كجريمة تشكل إساءة لحقوق الإنسان.
وأوضح العواد، أن الحملة تأتي في وقت شهدت فيه المملكة تطورات متلاحقة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص من خلال إحداث تغييرات وإصلاحات نوعية أسهمت في تقدمها في ملف الاتجار بالأشخاص، وتحسن تصنيفها في عدد من المؤشرات العالمية ذات الصلة.
وأكد معاليه أن المملكة حققت تحولات في ملف حقوق الإنسان، مشيراً إلى حرص الهيئة على العمل وفق تطلعات القيادة الرشيدة، فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وبلوغ أفضل المستويات في هذا الخصوص.
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