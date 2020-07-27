- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم مقهى يُشغل سيدة بخدمة الطاولات والموارد البشرية تباشر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مقهى يُشغل سيدة بخدمة الطاولات والموارد البشرية تباشر
جرى الوقوف على المنشأة المخالفة
متابعات الخليج 365 - الطائف
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ناصر الهزاني، أن الوزارة وقفت على أحد المقاهي شغلت سيدة بخدمة الطاولات في محافظة الطائف.
وقال الهزاني في تغريدة له عبر تويتر، مساء اليوم الاثنين: إنه إشارة إلى ما تم تداوله حول تشغيل أحد المقاهي لسيدات بخدمة الطاولات في محافظة الطائف، نوضح بأنه جرى الوقوف على المنشأة المخالفة للدليل الموحد لتنظيم بيئة عمل المرأة وإيقاع العقوبات النظامية عليها، وندعو إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق معًا للرصد، أو بالاتصال على الرقم 19911.
وأظهر مقطع فيديو متداول سيدة تعمل في تقديم الطلبات في أحد المقاهي بمحافظة الطائف، وهو ما دفع متداولي المقطع للمطالبة بسرعة تدخل الجهات المعنية وإيقاف هذه المخالفة.
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر مقهى يُشغل سيدة بخدمة الطاولات والموارد البشرية تباشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.