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2020-07-27 خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر أبشر متابعات الخليج 365 - الرياض قالت منصة أبشر: إنه يمكن الاستعلام عن تفاصيل المخالفات المرورية المسجلة على المستفيد أو على أحد أفراد أسرته إلكترونيًّا عبر حسابك في المنصة. ويمكن الاستعلام عن المخالفات المروية باتباع الخطوات التالية: – الدخول على موقع الخدمات الإلكترونية أبشر من (هنا) – الدخول على خانة الاستعلامات الإلكترونية. Advertisements – اختيار خدمة الاستعلام عن المرور. – اختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية. – كتابة رقم الهوية الوطنية ورمز المرور. – سوف تظهر كافة المخالفات المرورية المسجلة. كما يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة عن طريق إدخال رقم اللوحة أو الرقم الخاص برخصة القيادة بدلًا من رقم الهوية الوطنية.



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