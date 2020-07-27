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#عاجل | خالد بن سلمان يلتقي رئيس الأركان الأمريكي لبحث حفظ استقرار المنطقة
أكدا الشراكة الإستراتيجية في كل ما يحقق الأمن والسلم الدوليين
متابعات الخليج 365 - الرياض
التقى نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، برئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الفريق أول مارك ميلي.
وقال الأمير خالد بن سلمان في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: أكدنا على رؤية البلدين المشتركة في حفظ استقرار المنطقة وشراكتنا الإستراتيجية في كل ما يحقق الأمن والسلم الدوليين، وفق الإطار الشامل للعلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين.
وتابع نائب وزير الدفاع: ونقلت له شكر قيادة المملكة- حفظها الله- على جهود الولايات المتحدة الأمريكية في حفظ أمن المنطقة من خلال إرسالهم لقوات ومنظومات دفاعية للمملكة.
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