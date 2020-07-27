عاجل | خالد بن سلمان يلتقي رئيس الأركان الأمريكي لبحث حفظ استقرار المنطقة

2020-07-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

التقى نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، برئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الفريق أول مارك ميلي.

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وقال الأمير خالد بن سلمان في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: أكدنا على رؤية البلدين المشتركة في حفظ استقرار المنطقة وشراكتنا الإستراتيجية في كل ما يحقق الأمن والسلم الدوليين، وفق الإطار الشامل للعلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين.

وتابع نائب وزير الدفاع: ونقلت له شكر قيادة المملكة- حفظها الله- على جهود الولايات المتحدة الأمريكية في حفظ أمن المنطقة من خلال إرسالهم لقوات ومنظومات دفاعية للمملكة.

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