شكرا لقرائتكم جمعية ابن شريم تعايد مستفيديها بـ150 ألف ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-07-27 جمعية ابن شريم تعايد مستفيديها بـ150 ألف ريال متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements عايدت جمعية ابن شريم الخيرية مستفيديها بإيداع مبلغ وقدرة 150000 ريال في حسابات المستفيدين من خدمات الجمعية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. جاء ذلك من خلال تغذية بطاقات الصراف الآلي التي سبق وأن منحتها الجمعية للمستفيدين وامتدادًا لمشاريع الجمعية الموسمية التي تنفذها طوال العام.



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