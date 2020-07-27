تكليف دعاة لمرافقة الحجاج وتقديم خدمة الإجابة على تساؤلاتهم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كلف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ عددا من الدعاة الرسميين بأعمال التوعية والإرشاد للحجاج للإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم عن كل ما يتعلق بشؤون الحج وأعماله، في إطار رسالة الوزارة لترسيخ مقاصد الحج لدى ضيوف الرحمن وتعظيم شعائر الله، وبيان ما تقدمه المملكة من جهود عظيمة في خدمة الحرمين الشريفين.

وأوضح الأمين العام للتوعية الإسلامية محسن الحارثي أن الأمانة بدأت بتوجيه جميع الدعاة العاملين في تنفيذ خطة توعية الحجاج لعام 1441هـ، والتأكيد عليهم بضرورة العمل وفق الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها من الجهات المختصة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار التعاون مع الجهات المعنية في تحقيق أمن الحجاج وسلامتهم، وذلك بالتنسيق مع وزارة الحج والجهات المعنية من منطلق التعاون بين القطاعات لتقديم خدمات متميزة لوفد الرحمن.

ولفت إلى أن تكليف الدعاة يأتي ضمن استعدادات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لخدمة ضيوف الرحمن خلال حج هذا العام الاستثنائي.