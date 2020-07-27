شكرا لقرائتكم خبر تكليف دعاة لمرافقة الحجاج وتقديم خدمة الإجابة على تساؤلاتهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح الأمين العام للتوعية الإسلامية محسن الحارثي أن الأمانة بدأت بتوجيه جميع الدعاة العاملين في تنفيذ خطة توعية الحجاج لعام 1441هـ، والتأكيد عليهم بضرورة العمل وفق الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها من الجهات المختصة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار التعاون مع الجهات المعنية في تحقيق أمن الحجاج وسلامتهم، وذلك بالتنسيق مع وزارة الحج والجهات المعنية من منطلق التعاون بين القطاعات لتقديم خدمات متميزة لوفد الرحمن.
ولفت إلى أن تكليف الدعاة يأتي ضمن استعدادات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لخدمة ضيوف الرحمن خلال حج هذا العام الاستثنائي.
كانت هذه تفاصيل خبر تكليف دعاة لمرافقة الحجاج وتقديم خدمة الإجابة على تساؤلاتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.