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عبوة ماء زمزم لكل حاج

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- بواسطة أيمن الوشواش - جهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبوات ماء زمزم المبارك لكل حاج، وذلك ضمن حملة «خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا» في موسمها الثامن.

ورفعت الرئاسة الطاقة الإنتاجية لعبوات ماء زمزم لتوزيعها على ضيوف الرحمن، حيث سيتم تقديم ماء زمزم المبارك من خلال عبوات معبأة ومغلقة ومعقمة ومعدة للاستخدام الواحد، مع استمرار منع حافظات وبرادات المياه.

يأتي ذلك خدمة لحجاج بيت الله الحرام، وانطلاقا من مسؤولية الرئاسة تجاه ضيوف الرحمن، وتأكيدا على استمرار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة، واستخدام كل حاج من حجاج بيت الله عبوات خاصة به.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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