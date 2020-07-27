عبوة ماء زمزم لكل حاج

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ورفعت الرئاسة الطاقة الإنتاجية لعبوات ماء زمزم لتوزيعها على ضيوف الرحمن، حيث سيتم تقديم ماء زمزم المبارك من خلال عبوات معبأة ومغلقة ومعقمة ومعدة للاستخدام الواحد، مع استمرار منع حافظات وبرادات المياه.
يأتي ذلك خدمة لحجاج بيت الله الحرام، وانطلاقا من مسؤولية الرئاسة تجاه ضيوف الرحمن، وتأكيدا على استمرار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة، واستخدام كل حاج من حجاج بيت الله عبوات خاصة به.
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