رصد 106 مخالفات على محلات عطارة بالدمام

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وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات الميدانية استهدفت 80 محلا للعطارة الموجودة في عدد من المجمعات والأسواق التجارية، أسفرت عن 49 إنذارا لعدم التقيد بالاشتراطات الصحية، وإصدار 106 مخالفات للإهمال في تطبيق البروتوكولات الوقائية مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتلك الإجراءات، مؤكدة حرص الإدارة العامة لصحة البيئة بوكالة الخدمات بالأمانة على تكثيف الجولات الرقابية، للتأكد من سلامة المنتجات التي تباع للمتسوقين وتوفير بيئة آمنة للتسوق.
ونوهت إلى أن جولاتها تأتي ضمن خطة مجدولة تنفذها للارتقاء بخدماتها وتوفير بيئة آمنة تحمي المواطن والمقيم، داعية إلى التواصل عبر مركز 940 أو من خلال قنوات التواصل الرسمية الخاصة بالأمانة للإبلاغ عن أي شكاوى أو ملاحظات.
إلى ذلك نفذت الأمانة 629 جولة رقابية، و4 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت والمراكز التجارية بالمنطقة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية؛ لتعزيز السلامة والبيئة الصحية للمواطنين والمقيمين.
وأوضحت الأمانة أن الجولات ساهمت في غسل وتعقيم وتطهير 899 موقعا بالمنطقة، بمشاركة 472 فردا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفع 7643 طنا من النفايات، وإزالة 4314 من الأنقاض والمخلفات، بواسطة 9543 فردا من الكوادر البشرية بالنظافة.
من نتائج الجولات:
22 مخالفة للتدابير الصحية
20 مخالفة تكدس بالأسواق المركزية
مخالفتان للتكدس في مساكن العمالة
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