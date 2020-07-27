1993 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 2613 حالة

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وأوضحت الصحة أن 40% من الحالات المسجلة لإناث، و60% لذكور، و5% لكبار السن، و11% لأطفال، و84% لبالغين، مشيرة إلى إجراء 53,793 فحصا مخبريا جديدا، ليصل إجمالي عدد الفحوصات إلى 3,110,749 فحصا.
268,934 إجمالي الحالات
43,238 الحالات النشطة
222,936 المتعافون
2760 المتعافون
الحالات الجديدة بحسب المدن
194 الهفوف
186 الطائف
106 الرياض
94 مكة المكرمة
79 الدمام
69 نجران
65 المبرز
62 المدينة المنورة
58 بريدة
51 جدة
44 خميس مشيط
42 أبها
39 الرس
37 عيون الجواء
35 جازان
32 ينبع
31 تربة
28 حفر الباطن
27 تبوك
25 الخبر
23 الخرج
22 القطيف
21 وادي الدواسر
19 المجاردة
18 العلا
17 تثليث
16 الحرجة
16 المضة
16 البدائع
16 البكيرية
15 عنيزة
15 رنية
15 ظهران الجنوب
15 صبيا
14 بقيق
14 بللسمر
14 البشائر
13 الخرمة
12 العيدابي
11 الجبيل
11 قلوة
11 بيش
11 المذنب
11 رجال ألمع
10 خليص
10 أبوعريش
10 الليث
9 طريف
9 الظهران
9 النماص
9 العقيق
9 بني حسن
8 الأسياح
8 النعيرية
7 عفيف
7 رياض الخبراء
7 صفوى
7 حوطة بني تميم
7 ضبا
6 رفائع الجمش
6 سكاكا
6 الدوادمي
6 العيون
6 بلجرشي
6 الحجرة
5 أحد رفيدة
5 القحمة
5 تبالة
5 ضرية
5 أحد المسارحة
5 السليل
5 قرية العليا
5 القريع
4 الدلم
4 مليجة
4 يدمة
4 الوجه
4 المزاحمية
4 فيفا
4 ميسان
4 أضم
4 رأس تنورة
3 عريعرة
3 عرعر
3 الباحة
3 المجمعة
3 بيشة
3 الزلفي
3 سبت العلاية
3 المخواة
3 المويه
3 القويعية
3 السحن
3 الفرشة
3 الجفر
2 الشعبة
2 الموسم
2 الطوال
2 بدر الجنوب
2 الدائر
2 القوارة
2 حوطة سدير
2 المندق
2 الكامل
2 القيصومة
2 مهد الذهب
2 شرورة
2 تيماء
2 الصفيري
2 الحمنة
1 النبهانية
1 البرك
1 رابغ
1 سراة عبيدة
1 محايل
1 الحناكية
1 حريملاء
1 صامطة
1 أملج
1 حقل
1 رفحا
1 شقراء
1 الخفجي
1 المظيلف
1 القرى
1 ساجر
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.