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1993 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 2613 حالة

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 1993 حالة إصابة جديدة بفيروس ، وشفاء 2613 حالة، و27 وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في المملكة 268,934 حالة، منها 43,238 حالة نشطة، بينها 2126 حالة حرجة.

وأوضحت الصحة أن 40% من الحالات المسجلة لإناث، و60% لذكور، و5% لكبار السن، و11% لأطفال، و84% لبالغين، مشيرة إلى إجراء 53,793 فحصا مخبريا جديدا، ليصل إجمالي عدد الفحوصات إلى 3,110,749 فحصا.

268,934 إجمالي الحالات

43,238 الحالات النشطة

222,936 المتعافون

2760 المتعافون

الحالات الجديدة بحسب المدن

194 الهفوف

186 الطائف

106 الرياض

94 مكة المكرمة

79 الدمام

69 نجران

65 المبرز

62 المدينة المنورة

58 بريدة

51 جدة

44 خميس مشيط

42 أبها

39 الرس

37 عيون الجواء

35 جازان

32 ينبع

31 تربة

28 حفر الباطن

27 تبوك

25 الخبر

23 الخرج

22 القطيف

21 وادي الدواسر

19 المجاردة

18 العلا

17 تثليث

16 الحرجة

16 المضة

16 البدائع

16 البكيرية

15 عنيزة

15 رنية

15 ظهران الجنوب

15 صبيا

14 بقيق

14 بللسمر

14 البشائر

13 الخرمة

12 العيدابي

11 الجبيل

11 قلوة

11 بيش

11 المذنب

11 رجال ألمع

10 خليص

10 أبوعريش

10 الليث

9 طريف

9 الظهران

9 النماص

9 العقيق

9 بني حسن

8 الأسياح

8 النعيرية

7 عفيف

7 رياض الخبراء

7 صفوى

7 حوطة بني تميم

7 ضبا

6 رفائع الجمش

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6 سكاكا

6 الدوادمي

6 العيون

6 بلجرشي

6 الحجرة

5 أحد رفيدة

5 القحمة

5 تبالة

5 ضرية

5 أحد المسارحة

5 السليل

5 قرية العليا

5 القريع

4 الدلم

4 مليجة

4 يدمة

4 الوجه

4 المزاحمية

4 فيفا

4 ميسان

4 أضم

4 رأس تنورة

3 عريعرة

3 عرعر

3 الباحة

3 المجمعة

3 بيشة

3 الزلفي

3 سبت العلاية

3 المخواة

3 المويه

3 القويعية

3 السحن

3 الفرشة

3 الجفر

2 الشعبة

2 الموسم

2 الطوال

2 بدر الجنوب

2 الدائر

2 القوارة

2 حوطة سدير

2 المندق

2 الكامل

2 القيصومة

2 مهد الذهب

2 شرورة

2 تيماء

2 الصفيري

2 الحمنة

1 النبهانية

1 البرك

1 رابغ

1 سراة عبيدة

1 محايل

1 الحناكية

1 حريملاء

1 صامطة

1 أملج

1 حقل

1 رفحا

1 شقراء

1 الخفجي

1 المظيلف

1 القرى

1 ساجر

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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