1993 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 2613 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 1993 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وشفاء 2613 حالة، و27 وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في المملكة 268,934 حالة، منها 43,238 حالة نشطة، بينها 2126 حالة حرجة. وأوضحت الصحة أن 40% من الحالات المسجلة لإناث، و60% لذكور، و5% لكبار السن، و11% لأطفال، و84% لبالغين، مشيرة إلى إجراء 53,793 فحصا مخبريا جديدا، ليصل إجمالي عدد الفحوصات إلى 3,110,749 فحصا. 268,934 إجمالي الحالات 43,238 الحالات النشطة 222,936 المتعافون 2760 المتعافون الحالات الجديدة بحسب المدن 194 الهفوف 186 الطائف 106 الرياض 94 مكة المكرمة 79 الدمام 69 نجران 65 المبرز 62 المدينة المنورة 58 بريدة 51 جدة 44 خميس مشيط 42 أبها 39 الرس 37 عيون الجواء 35 جازان 32 ينبع 31 تربة 28 حفر الباطن 27 تبوك 25 الخبر 23 الخرج 22 القطيف 21 وادي الدواسر 19 المجاردة 18 العلا 17 تثليث 16 الحرجة 16 المضة 16 البدائع 16 البكيرية 15 عنيزة 15 رنية 15 ظهران الجنوب 15 صبيا 14 بقيق 14 بللسمر 14 البشائر 13 الخرمة 12 العيدابي 11 الجبيل 11 قلوة 11 بيش 11 المذنب 11 رجال ألمع 10 خليص 10 أبوعريش 10 الليث 9 طريف 9 الظهران 9 النماص 9 العقيق 9 بني حسن 8 الأسياح 8 النعيرية 7 عفيف 7 رياض الخبراء 7 صفوى 7 حوطة بني تميم 7 ضبا 6 رفائع الجمش Advertisements 6 سكاكا 6 الدوادمي 6 العيون 6 بلجرشي 6 الحجرة 5 أحد رفيدة 5 القحمة 5 تبالة 5 ضرية 5 أحد المسارحة 5 السليل 5 قرية العليا 5 القريع 4 الدلم 4 مليجة 4 يدمة 4 الوجه 4 المزاحمية 4 فيفا 4 ميسان 4 أضم 4 رأس تنورة 3 عريعرة 3 عرعر 3 الباحة 3 المجمعة 3 بيشة 3 الزلفي 3 سبت العلاية 3 المخواة 3 المويه 3 القويعية 3 السحن 3 الفرشة 3 الجفر 2 الشعبة 2 الموسم 2 الطوال 2 بدر الجنوب 2 الدائر 2 القوارة 2 حوطة سدير 2 المندق 2 الكامل 2 القيصومة 2 مهد الذهب 2 شرورة 2 تيماء 2 الصفيري 2 الحمنة 1 النبهانية 1 البرك 1 رابغ 1 سراة عبيدة 1 محايل 1 الحناكية 1 حريملاء 1 صامطة 1 أملج 1 حقل 1 رفحا 1 شقراء 1 الخفجي 1 المظيلف 1 القرى 1 ساجر

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