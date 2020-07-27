شكرا لقرائتكم خبر إعلان نتائج الفرز النهائي لطلاب الرياض اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت اللجنة الإشرافية للقبول الالكتروني الموحد للطلاب في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض أن بوابة القبول الموحد ستعلن اليوم أسماء الطلاب المقبولين في الفرز الأخير عبر بوابة القبول الموحد للطلاب الذي يمثل جميع المرشحين للقبول في جامعات: الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والأمير سطام بن عبدالعزيز، وشقراء، والمجمعة، والكليات التقنية في منطقة الرياض. وأوضحت اللجنة أنه سينتهي موعد تأكيد القبول للفرز الأخير الساعة 12 ظهرا الخميس 1441/12/16. ودعت الطلاب المقبولين إلى سرعة المبادرة في تأكيد القبول عبر الدخول على حساب الطالب في البوابة قبل نهاية الموعد المحدد، مشيرة إلى أنه سيتم استبعاد أي طالب لم يؤكد قبوله بعد نهاية الموعد المحدد من بوابة القبول نهائيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعلان نتائج الفرز النهائي لطلاب الرياض اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.