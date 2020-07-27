إعلان نتائج الفرز النهائي لطلاب الرياض اليوم

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وأوضحت اللجنة أنه سينتهي موعد تأكيد القبول للفرز الأخير الساعة 12 ظهرا الخميس 1441/12/16.
ودعت الطلاب المقبولين إلى سرعة المبادرة في تأكيد القبول عبر الدخول على حساب الطالب في البوابة قبل نهاية الموعد المحدد، مشيرة إلى أنه سيتم استبعاد أي طالب لم يؤكد قبوله بعد نهاية الموعد المحدد من بوابة القبول نهائيا.
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