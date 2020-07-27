القبض على تشكيل عصابي ارتكب 96 حادثة سرقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بالمدينة المنورة على تشكيل عصابي ارتكب 96 حادثة سرقة، وانتحال صفة رجال أمن. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم حسين القحطاني أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها من خلال دراسة البلاغات والأساليب والأنماط الإجرامية، أسفرت عن تمكن شعبة التحريات والبحث الجنائي من القبض على تشكيل عصابي مكون من 4أشخاص (مواطن و3 وافدين من الجنسية التشادية، أحدهم مخالف لنظام الإقامة والعمل)، تورطوا بجرائم سرقة وبلغت قيمة مسروقاتهم نحو386 ألف ريال.

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