شكرا لقرائتكم خبر فتح التسجيل في برنامج «ممارس جودة التدريب» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن فتح باب التسجيل للتدريب عن بعد في برنامج «ممارس جودة التدريب».

ويهدف البرنامج إلى التعريف بأسس التقويم ومفاهيمه، والتحليل الكمي والوصفي للبيانات، وضمان الجودة في المنشآت والبرامج التدريبية، إضافة إلى مؤشرات الأداء والمقارنة المرجعية وأفضل الممارسات الدولية.

كما يتطرق إلى آليات قياس نواتج التعلم، وإعداد تقرير الدراسة الذاتية، إضافة إلى اكتساب المتدربين المعارف والمهارات والاتجاهات الأساسية في ممارسات الجودة بقطاع التدريب.

يذكر أن البرنامج التدريبي تنظمه الإدارة العامة للتدريب والمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب - مسار - بالهيئة، ويستهدف أعضاء هيئة التدريب ومختصي الجودة والممارسين في المجالات الاقتصادية والصناعات ومنسوبي قطاع التدريب بأنواعه.