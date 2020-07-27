شكرا لقرائتكم خبر السعودية تتقدم عالميا باستقلالية قضائها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصلت السعودية على مركز متقدم في عدد من المؤشرات، من بينها استقلالية القضاء فيها، وحقوق الملكية الفكرية، وحماية الملكية الفكرية، ومستوى الثقة في خدمات الشرطة، وكفاءة الإطار القانوني للتعامل مع الموضوعات التي تشكل تحديا، والنظرة بعيدة المدى للمستقبل، وقدرة الحكومة على ضمان الاستقرار السياسي في البلاد، وذلك بحسب تقرير التنافسية لعام 2019م الذي نشر حديثا في المنتدى الاقتصادي العالمي وشمل دراسة ومقارنة الوضع بـ141دولة حول العالم من خلال قياس الجوانب الأمنية، والاجتماعية، والصحية، وقطاع الأعمال وغيرها.

ترتيب السعودية في عدد من المؤشرات مقارنة بـ141 دولة حول العالم بحسب تقرير التنافسية 2019م