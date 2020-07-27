شكرا لقرائتكم خبر لجنة شورية تناقش تقرير الهيئة السعودية للمدن الصناعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقدت لجنة الحج والإسكان والخدمات بمجلس الشورى اجتماعا عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل.

وناقش الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة أبرز ما ورد في مضامين التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1440 / 1441هـ ، تمهيدا لإبداء رأي اللجنة حيال التقرير، ورفع توصياتها للمجلس.

واستعرض اجتماع اللجنة عددا من الموضوعات المحالة إليها من المجلس، وتأتي ضمن الاختصاصات المنوطة بها، تمهيدا لرفع تقاريرها ورأيها حيالها لمناقشتها تحت قبة المجلس.