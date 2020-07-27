شكرا لقرائتكم خبر أمين العاصمة المقدسة يشدد على تكثيف الرقابة بالمسالخ وحظائر الأنعام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص على تكثيف الرقابة في المسالخ وحظائر الأنعام، مشددا على ضرورة اتباع جميع الاشتراطات الصحية لضمان تقديم هذه الخدمة بطرق سليمة، وتوفير الأجواء الصحية الآمنة، ومكافحة الظواهر السلبية التي تعيق عملية الإصحاح البيئي، ورفع مستوى الأداء لجميع العاملين.

وقال خلال تفقده أمس المسالخ التي تشرف على تشغيلها الأمانة، وذلك لمتابعة سير الأعمال والاطلاع على آخر الاستعدادات داخل صالات الذبح وتجهيزاتها وجميع مرافقها، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للوقاية من فيروس كورونا إن الأمانة تعكف منذ وقت مبكر على تهيئة المسالخ لموسم الحج، حيث وضعت خطة استراتيجية لتطوير المسالخ البلدية بمكة، ورفعت طاقتها الاستيعابية بزيادة عدد نقاط الذبح وفق الاشتراطات الصحية المطلوبة.

ولفت المهندس القويحص إلى أن جميع مشاريع المسالخ تسير وفق خطة محكمة ومرسومة هذا العام، تتماشى مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أقرتها الجهات المختصة لمواجهة فيروس كورونا وتحقيق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لتقديم أفضل الخدمات لساكني مكة المكرمة وضيوف بيت الله الحرام.

4 مسالخ بمكة: