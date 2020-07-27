أمين العاصمة المقدسة يشدد على تكثيف الرقابة بالمسالخ وحظائر الأنعام

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وقال خلال تفقده أمس المسالخ التي تشرف على تشغيلها الأمانة، وذلك لمتابعة سير الأعمال والاطلاع على آخر الاستعدادات داخل صالات الذبح وتجهيزاتها وجميع مرافقها، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للوقاية من فيروس كورونا إن الأمانة تعكف منذ وقت مبكر على تهيئة المسالخ لموسم الحج، حيث وضعت خطة استراتيجية لتطوير المسالخ البلدية بمكة، ورفعت طاقتها الاستيعابية بزيادة عدد نقاط الذبح وفق الاشتراطات الصحية المطلوبة.
ولفت المهندس القويحص إلى أن جميع مشاريع المسالخ تسير وفق خطة محكمة ومرسومة هذا العام، تتماشى مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أقرتها الجهات المختصة لمواجهة فيروس كورونا وتحقيق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لتقديم أفضل الخدمات لساكني مكة المكرمة وضيوف بيت الله الحرام.
4 مسالخ بمكة:
- مسلخ جنوب مكة بطاقة استيعابية تصل إلى 36,180 رأسا من الذبائح
- مسلخ غرب مكة بطاقة استيعابية تصل إلى 39,168 رأسا من الذبائح
- مسلخ العكيشية (الموسمي) بطاقة استيعابية تصل إلى 32,120 رأسا
- مسلخ المعيصم النموذجي بطاقة استيعابية تصل إلى20,339 رأسا
- 3700 إجمالي الأفراد العاملين بمسالخ مكة من أطباء وبيطريين وجزارين وعمال
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