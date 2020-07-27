شكرا لقرائتكم خبر إزالة مباسط بيع الشاي ومياه زمزم العشوائية في عزيزية مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر المالكي، أن الحملة أسفرت عن إتلاف نحو 200 جالون، وإزالة 12 صندوقا لحفظ مياه زمزم، إضافة إلى 19 مبسطا لبيع الشاي.
وأهاب بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر قبل الشراء من مثل هذه المباسط المخالفة وغير المرخصة، حفاظا على صحتهم وسلامتهم، نظرا لأن بعض المباسط تعرض مواد غذائية ومشروبات مجهولة المصدر، إضافة إلى تعرضها بشكل مباشر لأشعة الشمس، مما يعرضها للتلف.
إلى ذلك رصدت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية الشرائع الفرعية أمس موقعا غير نظامي لأحد المطاعم يتم بداخله تحضير الوجبات في بيئة تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، وذلك خلال حملة ميدانية على عدد من المطابخ والمطاعم والمحلات المتعلقة بالصحة العامة ضمن نطاق البلدية.
وأوضح رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس محمد العصيمي أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط الموقع ومصادرة جميع الأدوات المستخدمة من أسطوانات الغاز وأواني الطبخ، وتم إتلاف الأطعمة الموجودة التي يتم تحضيرها مسبقا، مشيرا إلى إغلاق الموقع وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.
وأكد العصيمي حرص البلدية على متابعة ومراقبة المحال المتعلقة بالصحة العامة، وتعزيز الرقابة الصحية وتطبيق العقوبات بحق المخالفين، مشيرا إلى استمرار الحملات المكثفة على جميع المطاعم؛ للتأكد من التزامها بما ورد في لائحة الاشتراطات البلدية، وفرض الإجراءات الرقابية على تلك المنشآت، والتأكد من سلامة الغذاء.
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