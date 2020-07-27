السعودية | خالد بن سلمان: نشكر جهود واشنطن لحفظ أمن المنطقة

شكرا لقرائتكم خالد بن سلمان: نشكر جهود واشنطن لحفظ أمن المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعرب نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، اليوم الاثنين، عن شكره لجهود واشنطن لحفظ أمن المنطقة وإرسالها قوات ومنظومات دفاع للمملكة.

وأضاف خالد بن سلمان في تغريدة على تويتر قائلا: "التقيت رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الفريق أول مارك ميلي، حيث أكدنا على رؤية البلدين المشتركة في حفظ استقرار المنطقة وشراكتنا الاستراتيجية في كل ما يحقق الأمن والسلم الدوليين، وفق الإطار الشامل للعلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين".