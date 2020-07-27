محمد بن مسعود - الدمام - عدد المرضى بالفيروس بلغ 1.455 سجَّلت تونس اليوم الاثنين ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد، بينهم حالتان وافدتان من الخارج، والثالثة محلية. وبيّنت وزارة الصحة التونسية أن العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس ارتفع إلى 1.455 حالة مؤكدة. وأضافت بأن 1.157 مصابًا بالفيروس تماثلوا إلى الشفاء، فيما استقر عدد الوفيات عند 50 وفاة. 27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441 08:49 PM Advertisements عدد المرضى بالفيروس بلغ 1.455 تونس: 3 إصابات جديدة بـ"كورونا" تونس: 3 إصابات جديدة بـ"كورونا" سجَّلت تونس اليوم الاثنين ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد، بينهم حالتان وافدتان من الخارج، والثالثة محلية. وبيّنت وزارة الصحة التونسية أن العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس ارتفع إلى 1.455 حالة مؤكدة. وأضافت بأن 1.157 مصابًا بالفيروس تماثلوا إلى الشفاء، فيما استقر عدد الوفيات عند 50 وفاة. الكلمات المفتاحية ، تونس: 3 إصابات جديدة بـ"كورونا" ،

المصدر : الخليج 365

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