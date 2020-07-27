، نائب وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان الأمريكية ويستعرضان الشراكة الاستراتيجية ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع، في الرياض رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الفريق أول مارك ميلي.
وجرى خلال اللقاء استعراض الشراكة الاستراتيجية بين البلدَيْن في الجانب الدفاعي والعسكري، وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المشتركة المبذولة تجاهها بما يخدم الأمن والسلم الدوليَّيْن.
كما جرى التشديد على توافق البلدَيْن في التصدي لأشكال الإرهاب كافة والتهديد لأمن المنطقة، وذلك من خلال التنسيق الدفاعي المتقدم بين البلدين الصديقين.
حضر اللقاء رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، وسمو قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، ومدير مكتب سمو نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.
كما حضره من الجانب الأمريكي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى السعودية جون أبي زيد، والوفد الرسمي المرافق لرئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية.
نائب وزير الدفاع
27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441 08:43 PM
بحثا مستجدات الأوضاع في المنطقةنائب وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان الأمريكية ويستعرضان الشراكة الاستراتيجية
التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع، في الرياض رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الفريق أول مارك ميلي.
وجرى خلال اللقاء استعراض الشراكة الاستراتيجية بين البلدَيْن في الجانب الدفاعي والعسكري، وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المشتركة المبذولة تجاهها بما يخدم الأمن والسلم الدوليَّيْن.
كما جرى التشديد على توافق البلدَيْن في التصدي لأشكال الإرهاب كافة والتهديد لأمن المنطقة، وذلك من خلال التنسيق الدفاعي المتقدم بين البلدين الصديقين.
حضر اللقاء رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، وسمو قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، ومدير مكتب سمو نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.
كما حضره من الجانب الأمريكي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى السعودية جون أبي زيد، والوفد الرسمي المرافق لرئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية.
، نائب وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان الأمريكية ويستعرضان الشراكة الاستراتيجية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر نائب وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان الأمريكية ويستعرضان الشراكة الاستراتيجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.