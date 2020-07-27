محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي المرضى بالفيروس يرتفع إلى 27.973 سجَّلت الجزائر 616 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد إلى 27.973 حالة. وأوضح الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا جمال فورار خلال المؤتمر الصحفي اليوم الاثنين أن اللجنة أحصت 8 وفيات جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1.163 وفاة. وأضاف بأن 366 شخصًا غادروا المستشفيات في يوم واحد بعد تعافيهم من الوباء؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 18.837 حالة.فيروس كورونا الجديد الجزائر: إصابة 616 شخصًا جديدًا بـ"كورونا" ووفاة 8 وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-27 سجَّلت الجزائر 616 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد إلى 27.973 حالة. وأوضح الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا جمال فورار خلال المؤتمر الصحفي اليوم الاثنين أن اللجنة أحصت 8 وفيات جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1.163 وفاة. Advertisements وأضاف بأن 366 شخصًا غادروا المستشفيات في يوم واحد بعد تعافيهم من الوباء؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 18.837 حالة. 27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441 08:14 PM إجمالي المرضى بالفيروس يرتفع إلى 27.973 إجمالي المرضى بالفيروس يرتفع إلى 27.973 سجَّلت الجزائر 616 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد إلى 27.973 حالة. وأوضح الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا جمال فورار خلال المؤتمر الصحفي اليوم الاثنين أن اللجنة أحصت 8 وفيات جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1.163 وفاة. وأضاف بأن 366 شخصًا غادروا المستشفيات في يوم واحد بعد تعافيهم من الوباء؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 18.837 حالة. ، الجزائر: إصابة 616 شخصًا جديدًا بـ"كورونا" ووفاة 8 ،

المصدر : الخليج 365

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