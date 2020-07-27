محمد بن مسعود - الدمام - بينهم 4 أردنيين قادمين من الخارج أفادت وزارة الصحة الأردنية اليوم الاثنين بتسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1.176 إصابة. وبيَّنت الوزارة أن الحالات الجديدة تعود لـ4 أردنيين قادمين من الخارج، و4 حالات لسائقي شاحنات أردنيين قادمين عبر الحدود. وأضافت بأنها لم تسجِّل حالات شفاء؛ ليستقر عدد حالات الشفاء عند 1.058 حالة. فيروس كورونا الجديد 8 حالات جديدة.. إصابات "كورونا" ترتفع في الأردن إلى 1.176 وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-27 أفادت وزارة الصحة الأردنية اليوم الاثنين بتسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1.176 إصابة. وبيَّنت الوزارة أن الحالات الجديدة تعود لـ4 أردنيين قادمين من الخارج، و4 حالات لسائقي شاحنات أردنيين قادمين عبر الحدود. Advertisements وأضافت بأنها لم تسجِّل حالات شفاء؛ ليستقر عدد حالات الشفاء عند 1.058 حالة. 27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441 08:18 PM بينهم 4 أردنيين قادمين من الخارج بينهم 4 أردنيين قادمين من الخارج أفادت وزارة الصحة الأردنية اليوم الاثنين بتسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1.176 إصابة. وبيَّنت الوزارة أن الحالات الجديدة تعود لـ4 أردنيين قادمين من الخارج، و4 حالات لسائقي شاحنات أردنيين قادمين عبر الحدود. وأضافت بأنها لم تسجِّل حالات شفاء؛ ليستقر عدد حالات الشفاء عند 1.058 حالة. ، 8 حالات جديدة.. إصابات "كورونا" ترتفع في الأردن إلى 1.176 ،

المصدر : الخليج 365

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