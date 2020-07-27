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كشفت بيانات على موقع وزارة الصحة الإندونيسية الإلكتروني، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد تجاوز مئة ألف، اليوم (الاثنين)، بعد أن سجلت البلاد 1.525 حالة إصابة جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى 100.303 حالات.
أوضحت البيانات أن عدد الوفيات المرتبطة بمرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بالفيروس زاد 57 حالة، ليصل الإجمالي في البلاد إلى 4.838 حالة وفقاً لـ"رويترز".فيروس كورونا الجديد
27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441 08:23 PM
تسجيل 1.525 حالة جديدةحصيلة إصابات "كورونا" في إندونيسيا تتجاوز 100 ألف
كشفت بيانات على موقع وزارة الصحة الإندونيسية الإلكتروني، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد تجاوز مئة ألف، اليوم (الاثنين)، بعد أن سجلت البلاد 1.525 حالة إصابة جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى 100.303 حالات.
أوضحت البيانات أن عدد الوفيات المرتبطة بمرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بالفيروس زاد 57 حالة، ليصل الإجمالي في البلاد إلى 4.838 حالة وفقاً لـ"رويترز".
، حصيلة إصابات "كورونا" في إندونيسيا تتجاوز 100 ألف ،
المصدر : الخليج 365
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