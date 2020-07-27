شكرا لمتابعة خبر عن عقوبة الإتجار بالأشخاص تصل إلى السجن 15 عامًا وغرامة مالية ضخمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، اليوم الأثنين، عقوبة جريمة الاتجار بالأشخاص.

وقالت إن المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تنص على أن كل من ارتكب جريمة اتجار بالأشخاص، يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 15 سنة، أو بغرامة مالية تصل لمليون ريال، أو بهما معاً.

وقال حساب "مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص" عبر "تويتر": إن "الاتجار بالأشخاص هو استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، أو استقباله من أجل إساءة استغلاله".