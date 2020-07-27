شكرا لمتابعة خبر عن الأمير خالد بن سلمان : نشكر الولايات المتحدة على إرسالها قوات ومنظومات دفاعية للمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

التقى الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع، برئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الفريق أول مارك ميلي.

وأوضح الأمير خالد، في تغريدات على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنه تم التأكيد خلال اللقاء على رؤية البلدين المشتركة في حفظ استقرار المنطقة، والشراكة الاستراتيجية في كل ما يحقق الأمن والسلم الدوليين،ووفق الإطار الشامل للعلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين.

ونقل نائب وزير الدفاع شكر قيادة المملكة له على جهود الولايات المتحدة الأمريكية في حفظ أمن المنطقة من خلال إرسالهم لقوات ومنظومات دفاعية للمملكة.