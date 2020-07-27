بالفيديو.. مشهد جميل لسحابة الأكحل جنوب المدينة

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): وثق فيديو مشهد جميل لسحابة الأكحل جنوب المدينة المنورة، اليوم الأثنين، بعد هطول الأمطار. وثق فيديو مشهد جميل لسحابة الأكحل جنوب المدينة المنورة، اليوم الأثنين، بعد هطول الأمطار. وكانت عدد من المناطق في المملكة شهدت الأونة الأخيرة هطول الأمطار بكثافة على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة.

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