شكرا لمتابعة خبر عن إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):أعلنت إمارة مكة المكرمة، عن إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين، بعد أن كان قد أُغلق بسبب الأمطار.
وهطلت اليوم أمطار متوسطة على محافظة الطائف، شملت الحوية والجوهرة وسلطانه ورحاب وربحه والسيل الصغير والقيم وطريق المطار ، سالت على أثرها الأودية والشعاب.
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