شكرا لمتابعة خبر عن عاصفة ترابية على طريق العلا و"النقل" يناشد بأخذ الحيطة والحذر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): نبه فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة بوجود عاصفة ترابية في محافظة العلا. نبه فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة بوجود عاصفة ترابية في محافظة العلا. ودعا الفرع، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، مستخدمي طريق العلا إلى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة حفاظاً سلامتهم.

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