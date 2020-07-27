شكرا لمتابعة خبر عن شاهد..آخر مستجدات البحث عن المفقودة ريما في عسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):كثف أمير منطقة عسير حتى أفراد المجتمع جهودهم للعثور على المفقودة ريما الشمراني، حيث أن البحث متواصل حتى الآن.
وقال رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بمركز باشوت علي آل السعدي لقناة " الإخبارية " أن المفقودة لم يتم العثور عليها حتى الآن وتواصل فرق البحث والأهالي والجهات الأمنية في البحث عنها باستخدام كل وسائل التقنية.
وأضاف : تم البحث عليها من خلال المتطوعين بداخل وخارج عسير حيث تم توزيعهم وكان هناك اهتمام بأهل المفقودة والوقوف بجانبهم.
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