شكرا لمتابعة خبر عن شاهد..آخر مستجدات البحث عن المفقودة ريما في عسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

كثف أمير منطقة عسير حتى أفراد المجتمع جهودهم للعثور على المفقودة ريما الشمراني، حيث أن البحث متواصل حتى الآن.

وقال رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بمركز باشوت علي آل السعدي لقناة " الإخبارية " أن المفقودة لم يتم العثور عليها حتى الآن وتواصل فرق البحث والأهالي والجهات الأمنية في البحث عنها باستخدام كل وسائل التقنية.

وأضاف : تم البحث عليها من خلال المتطوعين بداخل وخارج عسير حيث تم توزيعهم وكان هناك اهتمام بأهل المفقودة والوقوف بجانبهم.