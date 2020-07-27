شكرا لمتابعة خبر عن 3 مخالفات بشأن ضريبة القيمة المضافة تستدعي تقديم بلاغ لدى "التجارة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت هيئة الزكاة والدخل عن حالات المخالفات التي تقع في المنشآت بشأن قيمة الضريبة المضافة والتي تستدعي تقديم بلاغ لدى وزارة التجارة.
وشملت الحالات الأتي: أولًا في حالة اختلاف السعر المعروض على الرف عن الفاتور، ثانيًا امتناع المنشآة عن البيع.
والحالة الثالثة التي تستدعي إبلاغ الوزارة هي إصدار فاتورة بلغة غير عربية.
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