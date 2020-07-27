شكرا لمتابعة خبر عن الرياض تسجل 106 إصابة جديدة بكورونا والحصيلة الإجمالية 52 816 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شهدت مدينة الرياض، انخفاضاً في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا ؛ حيث سجلت 106 إصابات جديدة؛ ليرتفع إجمالي الحالات في مدينة الرياض إلى 52,816 حالة.

وسجلت عدد من المحافظات التابعة لمنطقة الرياض حالات إصابة بفيروس كورونا؛ حيث سجلت الخرج 23 حالة، تلاها وادي الدواسر 21 حالة، أما حوطة بني تميم وعفيف فقد تم رصد 7 حالات، بعدها الدوادمي 6 حالات، وفي السليل تم رصد 5 حالات، ثم 4 حالات في المزاحمية والدلم؛ بينما سجلت القويعية والمجمعة والزلفي 3 حالات، وأخيراً تم تسجيل حالة واحدة في حريملاء وشقراء.

ووصل إجمالي حالات التعافي في منطقة الرياض 45,977 حالة تعافٍ، حيث سجلت 14 حالة وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات في منطقة الرياض 782 حالة وفاة.