موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 2020 - صلاة العيد في الرياض 1441

كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالمملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين 27 يوليو/تموز 2020، عن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2020 في كافة مدن المملكة.

وقالت وزارة الأوقاف في بيان أوردته وكالة الانباء الرسمية "واس"، إن تكبيرات صلاة عيد الأضحى المبارك تبدأ في تمام الساعة الخامسة والعشرون دقيقة 5:20 صباحا في الرياض والساعة الخامسة والتسعة وخمسين دقيقة 5:59 في مكة المكرمة.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن أول أيام عيد الأضحى المبارك 1441 يوم الجمعة الموافق الحادي والثلاثين من شهر الجاري تموز 2020، وبذلك تكون وقفة عرفة يوم الخميس التاسع من ذي الحجة.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية قد اعلنت في وقت سابق إقامة صلاة عيد الأضحى لهذا العام في الجوامع والمساجد المتهيئة فقط وياتي ذلك من ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ويقتصر موسم الحج هذا العام على سكان المملكة العربية السعودية بأعداد محدودة والذي بلغ عددهم نحو 10 آلاف حاج، وفق إجراء احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وبناء على توصيات وزارة الصحة بالمملكة.