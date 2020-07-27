اختتام أعمال ملتقى المستجدات في مكافحة كورونا

وأكد المشاركون ضرورة التركيز على الدعم النفسي، بينما استعرضت ثالث الجلسات تطورات المرض على المستوى العالمي وآخر المستجدات في التطور الجيني وأبرز البحوث المقدمة في مجال مكافحة المرض. وتوالت الجلسات بعد ذلك، حيث تناولت أهمية الاستفادة من الدروس التي أفرزتها جائحة فيروس كورونا، حيث أكد المشاركون أن مواكبة الدراسات العلمية وارتفاع مستوى الخبرة في مكافحة الفيروس وطرق علاجه أسهم في تحقيق النجاحات، مستدلين بذلك على تدني أعداد الوفيات في المملكة مقارنة بالدول الأخرى.
كما استعرضت الجلسات الخطط المستجدة في إدارة الطوارئ والاستعدادات الحالية لمواجهة جائحة فيروس كورونا خلال موسم حج هذا العام 1441 هـ، وغير ذلك من المواضيع. واختتم الملتقى بكلمة لمدير عام برنامج مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة قدم فيها شكره للمشاركين والمتحدثين، متمنيًا لجميع القطاعات المشاركة النجاح في مهامهم.
وشهد الملتقى مشاركة مختصين من: الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة، الإدارة العامة للحج والعمرة والمركز العالمي لطب الحشود بوزارة الصحة، هيئة التخصصات الصحية، الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، مدينة الملك سعود الطبية، مستشفى الحرس الوطني، جامعة الملك عبدالعزيز.
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