اختتام أعمال ملتقى المستجدات في مكافحة كورونا

اختتمت، الأحد، أعمال ملتقى الحج العلمي "عن بعد" تحت عنوان "المستجدات في مكافحة كورونا "، برئاسة المشرف العام على أعمال الحج اللواء سليمان بن عبدالرحمن الداود، والذي نظمته الخدمات الطبية بوزارة الداخلية ممثلة بمستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة، وذلك بتواجد أكثر من 1080 شخصا عبر الاتصال المرئي من المهتمين بالجوانب الصحية في مختلف القطاعات. وثمن اللواء سليمان الداود خلال كلمته الافتتاحية في بداية الملتقى الدعم الكبير الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لخدمة وسلامة ضيوف الرحمن، والتوجيهات الحثيثة لوزير الداخلية رئيس لجة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود، بتقديم كافة سبل الرعاية لحجاج بيت الله الحرام، مشيدًا بالأعمال المقدمة من قبل القطاعات الطبية المشاركة في الملتقى، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح. وانطلقت أعمال جلسات الملتقى، حيث تناولت الجلسة الأولى تحديات طب الحشود في موسم " فيروس كورونا المستجد "، وأكد المشاركون أن كافة الطرق العلمية المتبعة في تحليل المخاطر والخطط الوطنية المتبعة تقوم على دراسات علمية في إدارة الحشود. بينما ناقشت الجلسة الثانية مسار تطور العملية العلمية للقطاعات في مواجهة تحديات جائحة فيروس كورونا المستجد، والتواصل غير المباشر بين الكوادر الطبية.

وأكد المشاركون ضرورة التركيز على الدعم النفسي، بينما استعرضت ثالث الجلسات تطورات المرض على المستوى العالمي وآخر المستجدات في التطور الجيني وأبرز البحوث المقدمة في مجال مكافحة المرض. وتوالت الجلسات بعد ذلك، حيث تناولت أهمية الاستفادة من الدروس التي أفرزتها جائحة فيروس كورونا، حيث أكد المشاركون أن مواكبة الدراسات العلمية وارتفاع مستوى الخبرة في مكافحة الفيروس وطرق علاجه أسهم في تحقيق النجاحات، مستدلين بذلك على تدني أعداد الوفيات في المملكة مقارنة بالدول الأخرى.

كما استعرضت الجلسات الخطط المستجدة في إدارة الطوارئ والاستعدادات الحالية لمواجهة جائحة فيروس كورونا خلال موسم حج هذا العام 1441 هـ، وغير ذلك من المواضيع. واختتم الملتقى بكلمة لمدير عام برنامج مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة قدم فيها شكره للمشاركين والمتحدثين، متمنيًا لجميع القطاعات المشاركة النجاح في مهامهم.

وشهد الملتقى مشاركة مختصين من: الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة، الإدارة العامة للحج والعمرة والمركز العالمي لطب الحشود بوزارة الصحة، هيئة التخصصات الصحية، الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، مدينة الملك سعود الطبية، مستشفى الحرس الوطني، جامعة الملك عبدالعزيز.