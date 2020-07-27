السعودية اليوم/ اختتام الدورات الصيفية في جمعية تحفيظ الجبيل



الجبيل 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليه 2020 م واس

اختتمت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الجبيل الأنشطة والدورات الصيفية لهذا العام بإقبال كبير من جانب الطلاب والطالبات .

وأوضح المدير العام للجمعية خالد الجبر أن الدورات والأنشطة الصيفية شهدت تنافساً شريفاً بين الطلاب والطالبات في ظل الظروف الحالية إلا أن الجمعية تمكّنت من توفير بيئة تعليمية عبر استخدام التقنيات الحديثة وتطبيقات التواصل الاجتماعي التي حظيت بإقبال كبير من الطلاب والطالبات، وأثمرت حلق القرآن الكريم الصيفية للطلاب والطالبات بإكمال حفظ ومراجعة 644.423 وجهاً من القرآن الكريم, كما خرّجت 59 حافظاً وحافظة لهذا العام.

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19:45ت م

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