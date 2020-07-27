السعودية اليوم / تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في تونس



تونس 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس "

وأوضحت في بيانها اليومي أن العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس ارتفع إلى 1455 حالة مؤكدة، مشيرة إلى تماثل 1157 مصابا بالفيروس إلى الشفاء، واستقرار عدد الوفايات عند 50 وفاة.

// انتهى //

19:38ت م

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تونس 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس " كورونا " ، حالتين وافدة من الخارج والثالثة محلية.وأوضحت في بيانها اليومي أن العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس ارتفع إلى 1455 حالة مؤكدة، مشيرة إلى تماثل 1157 مصابا بالفيروس إلى الشفاء، واستقرار عدد الوفايات عند 50 وفاة.// انتهى //19:38ت م0202

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