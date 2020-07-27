السعودية اليوم / بلدية عنيزة تكمل استعداداتها لاستقبال موسم عيد الأضحى المبارك



عنيزة 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واس

أكملت بلدية محافظة عنيزة التابعة لأمانة منطقة القصيم استعداداتها لاستقبال موسم عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال طواقمها الرقابية والفنية بمختلف التخصصات.

وأوضح رئيس البلدية أنه تم إعداد وتجهيز ساحة المزاد المخصصة لبيع الأضاحي في سوق الماشية غرب عنيزة من خلال تهيئة البنية التحتية ومواقف السيارات، كما تم تجهيز المسلخ لاستقبال الأضاحي حيث تم تخصيص موقع للكشف على الأضاحي قبل استلامها للتأكد من سلامتها ووضع مسارات مخصصة لدخول وخروج الاضاحي.

وأضاف أن البلدية أطلقت برنامجها التوعوي السنوي "أضحيتي" والذي يهدف لرفع التوعية والتثقيف فيما يتعلق بسلامة الأضحية والأضاحي والمسالخ، حيث تم توزيع عدد من المنشورات التوعوية داخل سوق الماشية إضافة لإطلاق مسابقة "اضحيتي" المختصة بالتوعية والتثقيف لسلامة الأضحية والأدوات المستخدمة لها وسلامة حفظ الأطعمة ومواقع الذبح وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعية.

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19:29ت م

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