السعودية اليوم / إدارة المساجد بالوجه تعتمد 44 جامعا لإقامة صلاة عيد الأضحى



الوجه 06 ذو الحجة 1441ه الموافق 27 يوليو 2020 م واس

اعتمدت إدارة المساجد بالوجه 44 جامعا بمحافظة الوجه ومراكزها لإقامة صلاة عيد الأضحي المبارك لهذا العام.

وشددت على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فايروس

فيما حددت ادارة المساجد موعد إقامة الصلاة عند الساعة 6:14 صباحاً بمشيئة الله تعالى .

//انتهى//

19:28ت م

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الوجه 06 ذو الحجة 1441ه الموافق 27 يوليو 2020 م واساعتمدت إدارة المساجد بالوجه 44 جامعا بمحافظة الوجه ومراكزها لإقامة صلاة عيد الأضحي المبارك لهذا العام.وشددت على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد وجاهزيتها، والتأكيد على منسوبي المساجد بالحرص على تنفيذ التعليمات للمحافظة على سلامة وصحة المصلين .فيما حددت ادارة المساجد موعد إقامة الصلاة عند الساعة 6:14 صباحاً بمشيئة الله تعالى .//انتهى//19:28ت م0195

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